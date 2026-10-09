Польські військові кажуть, що Алжир не декларував небезпечних вантажів під час польотів до РФ
Оперативне командування Збройних сил Польщі стверджує, що алжирська сторона не задекларувала небезпечних вантажів при перельотах над польською територією до РФ.
Про це, як пише "Європейська правда", командування заявило в коментарі Onet.
6 жовтня портал Defence24 повідомив про перельоти літаків алжирських повітряних сил, зокрема, над територією Польщі до Білорусі та Росії. Журналісти порталу повідомили, що алжирські літаки перевозять зброю.
Майор Ева Злотницька з пресслужби командування ЗС Польщі повідомила, що "Оперативний командувач ЗС видає дозволи на проліт іноземних військових літаків у польському повітряному просторі, у тому числі й літаків Алжиру".
"Процедура видачі дозволу має формальний характер і ґрунтується на інформації, що міститься у заявці. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, а надана інформація, зокрема щодо вантажу, що перевозиться, не вказує на наявність підстав для відмови, дозвіл на проліт видається. У зв’язку з останніми публікаціями у ЗМІ щодо прольоту алжирського військового літака над територією Польщі повідомляємо, що політ відбувався відповідно до чинних процедур, а вантаж, що перевозився, згідно з інформацією, зазначеною у заявці, не містив небезпечних товарів", – йдеться у відповіді командування
Водночас експерти зазначають, що є дуже обмежені можливості щодо перевірки вмісту вантажу, адже для цього довелося б попросити про проміжну посадку в Польщі.
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