Оперативне командування Збройних сил Польщі стверджує, що алжирська сторона не задекларувала небезпечних вантажів при перельотах над польською територією до РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", командування заявило в коментарі Onet.

6 жовтня портал Defence24 повідомив про перельоти літаків алжирських повітряних сил, зокрема, над територією Польщі до Білорусі та Росії. Журналісти порталу повідомили, що алжирські літаки перевозять зброю.

Майор Ева Злотницька з пресслужби командування ЗС Польщі повідомила, що "Оперативний командувач ЗС видає дозволи на проліт іноземних військових літаків у польському повітряному просторі, у тому числі й літаків Алжиру".

"Процедура видачі дозволу має формальний характер і ґрунтується на інформації, що міститься у заявці. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, а надана інформація, зокрема щодо вантажу, що перевозиться, не вказує на наявність підстав для відмови, дозвіл на проліт видається. У зв’язку з останніми публікаціями у ЗМІ щодо прольоту алжирського військового літака над територією Польщі повідомляємо, що політ відбувався відповідно до чинних процедур, а вантаж, що перевозився, згідно з інформацією, зазначеною у заявці, не містив небезпечних товарів", – йдеться у відповіді командування

Водночас експерти зазначають, що є дуже обмежені можливості щодо перевірки вмісту вантажу, адже для цього довелося б попросити про проміжну посадку в Польщі.

Президент Володимир Зеленський у вересні заявив, що під час зустрічі із очільником Білого дому Дональдом Трампом сказав про доцільність залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до переговорів про припинення війни Росії в Україні.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні.