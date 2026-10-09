Польские военные заявляют, что Алжир не задекларировал опасные грузы во время полетов в РФ

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что алжирская сторона не задекларировала опасные грузы при перелетах над польской территорией в РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", командование заявило в комментарии Onet.

6 октября портал Defence24 сообщил о перелетах самолетов алжирских ВВС, в частности, над территорией Польши в Беларусь и Россию. Журналисты портала сообщили, что алжирские самолеты перевозят оружие.

Майор Ева Злотницкая из пресс-службы командования ВС Польши сообщила, что "Оперативный командующий ВС выдает разрешения на пролет иностранных военных самолетов в польском воздушном пространстве, в том числе и самолетов Алжира".

"Процедура выдачи разрешения носит формальный характер и основывается на информации, содержащейся в заявке. Если заявка соответствует формальным требованиям, а предоставленная информация, в частности о перевозимом грузе, не указывает на наличие оснований для отказа, разрешение на пролет выдается. В связи с последними публикациями в СМИ о пролете алжирского военного самолета над территорией Польши сообщаем, что полет осуществлялся в соответствии с действующими процедурами, а перевозимый груз, согласно информации, указанной в заявке, не содержал опасных товаров", – говорится в ответе командования

В то же время эксперты отмечают, что возможности проверки содержимого груза весьма ограничены, ведь для этого пришлось бы запросить промежуточную посадку в Польше.

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