Поліція Польщі затримала 10 осіб у зв'язку з актами насильства у школах

Поліція Польщі перевірила понад 10 тисяч навчальних закладів і затримала 10 осіб у зв’язку з актами насильства в школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Події останніх днів викликали велике занепокоєння серед учнів та батьків, а в мережі з’являлися повідомлення, що підігрівали паніку.

У п’ятницю поліція опублікувала повідомлення, в якому підбила підсумки заходів, вжитих у зв’язку з серією актів насильства в школах. "Понад 10 тисяч перевірених навчальних закладів і 10 затриманих осіб по всій країні", – заявили в повідомленні, додавши, що "наразі 13 випадків дають підстави для підозри у скоєнні злочинів".

Найтрагічніший за наслідками напад стався днем раніше в одній із початкових шкіл поблизу Вишкова, де 15-річний підліток поранив трьох осіб, а одна з них – 37-річна жінка – померла внаслідок отриманих травм.

Перед цим дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський розповів, що паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.

Воєвода Мазовецького воєводства Польщі оголосив, що 9 жовтня всі державні та недержавні початкові школи на території громади Вишкова будуть закриті на тлі повідомлень, що акти насильства в школах є організованими акціями, кульмінація яких має відбутися в п’ятницю.