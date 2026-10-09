Полиция Польши задержала 10 человек в связи с актами насилия в школах

Полиция Польши проверила более 10 тысяч учебных заведений и задержала 10 человек в связи с актами насилия в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

События последних дней вызвали большую тревогу среди учеников и родителей, а в сети появлялись сообщения, подогревавшие панику.

В пятницу полиция опубликовала сообщение, в котором подвела итоги мер, принятых в связи с серией актов насилия в школах. "Более 10 тысяч проверенных учебных заведений и 10 задержанных лиц по всей стране", – заявили в сообщении, добавив, что "на данный момент 13 случаев дают основания для подозрения в совершении преступлений".

Наиболее трагичное по своим последствиям нападение произошло днём ранее в одной из начальных школ недалеко от Вишкова, где 15-летний подросток ранил трёх человек, а одна из них – 37-летняя женщина – скончалась в результате полученных травм.

До этого девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил, что параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила другое нападение.

Воевода Мазовецкого воеводства Польши объявил, что 9 октября все государственные и негосударственные начальные школы на территории общины Вышкова будут закрыты на фоне сообщений о том, что акты насилия в школах являются организованными акциями, кульминация которых должна состояться в пятницу.