BMW відмовилась надати авто новому ультраправому спікеру Саксонії-Ангальт

Компанія BMW відкликала свою пропозицію щодо лізингу службового автомобіля для голови земельного парламенту Саксонії-Ангальт після обрання спікером політика від партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Згідно з повідомленням, штаб-квартира мюнхенського автовиробника відкликала пропозицію 6 жовтня – того самого дня, коли політик з партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіас Рауш був обраний головою земельного парламенту.

BMW не навела жодних причин для відкликання пропозиції.

"BMW Group, як правило, не коментує відносини з клієнтами", – повідомив представник компанії.

Лише кілька днів тому генеральний директор BMW Мілан Неделькович заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, маючи на увазі партію "АдН", що правий популізм і націоналізм "є отрутою для космополітичного бізнес-центру, який залежить від світової торгівлі".

Заступниця голови фракції "АдН" у парламенті Беатрікс фон Шторх у четвер ввечері відреагувала у X і звернулася англійською мовою до глави Tesla Ілона Маска: "Ілон Маск, чи була б Tesla готова надати йому службовий автомобіль?".

Варто зазначити, що американський технологічний мільярдер неодноразово проявляв прихильність до німецьких ультраправих.

Спочатку Рауш перейме BMW 7-ї серії від свого попередника з ХДС. Однак термін цього лізингу закінчується в листопаді. Якщо до того часу земельний парламент не знайде заміни, Рауш може залишитися без службового автомобіля.

За даними адміністрації, пропозиція BMW була єдиною від великого німецького виробника. Mercedes та Audi ще не подали жодних пропозицій. Раніше BMW постачала значну частину автопарку для земельного парламенту та уряду.

У вівторок у Магдебурзі відбулося перше засідання ландтагу. Новим головою парламенту став депутат від партії "АдН" Тобіас Рауш.

Партія "Альтернатива для Німеччини" та Альянс за соціальну справедливість, раніше відомий як Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), мають намір невдовзі ухвалити у ландтазі землі Саксонія-Ангальт резолюцію щодо припинення допомоги Україні та зупинки санкцій проти Росії.

Більше на цю тему читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.