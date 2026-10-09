BMW отказалась предоставить авто новому ультраправому спикеру Саксонии-Анхальт

Компания BMW отозвала своё предложение о лизинге служебного автомобиля для председателя земельного парламента Саксонии-Анхальт после избрания спикером политика из партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Согласно сообщению, штаб-квартира мюнхенского автопроизводителя отозвала предложение 6 октября – в тот же день, когда политик из партии "Альтернатива для Германии" Тобиас Рауш был избран председателем земельного парламента.

BMW не привела никаких причин для отзыва предложения.

"BMW Group, как правило, не комментирует отношения с клиентами", – сообщил представитель компании.

Всего несколько дней назад генеральный директор BMW Милан Неделькович заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, имея в виду партию "АдГ", что правый популизм и национализм "являются ядом для космополитического бизнес-центра, который зависит от мировой торговли".

Заместитель председателя фракции "АдГ" в парламенте Беатрикс фон Шторх в четверг вечером отреагировала в X и обратилась на английском языке к главе Tesla Илону Маску: "Илон Маск, была бы Tesla готова предоставить ему служебный автомобиль?".

Стоит отметить, что американский технологический миллиардер неоднократно проявлял симпатии к немецким ультраправым.

Сначала Рауш получит BMW 7-й серии от своего предшественника из ХДС. Однако срок этого лизинга истекает в ноябре. Если к тому времени земельный парламент не найдет замены, Рауш может остаться без служебного автомобиля.

По данным администрации, предложение BMW было единственным от крупного немецкого производителя. Mercedes и Audi пока не представили никаких предложений. Ранее BMW поставляла значительную часть автопарка для ландтага и правительства.

Во вторник в Магдебурге состоялось первое заседание ландтага. Новым председателем парламента стал депутат от партии "АдГ" Тобиас Рауш.

Партия "Альтернатива для Германии" и Альянс за социальную справедливость, ранее известный как Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), намерены в ближайшее время принять в ландтаге земли Саксония-Анхальт резолюцию о прекращении помощи Украине и отмене санкций против России.

Подробнее на эту тему читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.