NBC News: перемовники України і США обговорять нову пропозицію для припинення війни

Українські перемовники під час нового раунду переговорів у США про припинення війни з Росією обговорять комплексний новий план, покликаний допомогти подолати нинішній глухий кут у мирних зусиллях.

Про це NBC News повідомив високопосадовець адміністрації США, пише "Європейська правда".

Переговори розпочнуться в п’ятницю. Їх очолять спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговори зосередяться на "новій єдиній пропозиції, яка охоплює всі аспекти конфлікту і має на меті покласти край війні", заявив високопосадовець адміністрації ввечері в четвер.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що українська делегація вирушить до США на дводенні переговори. Зеленський визнав, що переговори можуть перейти в нову фазу.

"Ми бачимо з боку Сполучених Штатів Америки активізацію переговорів і зустрічей", – сказав він журналістам, не згадавши про жодні нові пропозиції. "Я сам тричі спілкувався з американською стороною протягом останніх днів і сподіваюся на хороший результат зустрічі наших переговорників", – додав він.

Дипломатичні зусилля США з припинення війни активізувалися минулого місяця, коли Віткофф і Кушнер відвідали Москву, а згодом уперше побували в Києві. Про жодні суттєві прориви за результатами цих візитів не повідомляли.

У четвер Зеленський повідомив, що до української переговорної групи у США приєднаються європейські партнери.

Видання Axios повідомило, що Віткофф та Кушнер напередодні зустрічі з українськими перемовниками та європейцями обговорили з Дональдом Трампом останні напрацювання у зусиллях з досягнення миру в Україні. Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом, щоб представити останню пропозицію США та отримати його коментарі напередодні переговорів у Маямі.

Однією з ідей є часткове перемир’я, яке зупинить атаки на енергетичну інфраструктуру та перевезення зерна. Хоча Україна заявила, що готова зробити цей крок, Росія не виявляє особливої готовності.

Видання також повідомило, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву з новими пропозиціями.