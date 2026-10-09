NBC News: переговорщики из Украины и США обсудят новое предложение по прекращению войны

В ходе нового раунда переговоров в США о прекращении войны с Россией украинские переговорщики обсудят новый комплексный план, призванный помочь преодолеть нынешний тупик в мирных усилиях.

Об этом NBC News сообщил высокопоставленный представитель администрации США, пишет "Европейская правда".

Переговоры начнутся в пятницу. Их возглавят специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры сосредоточатся на "новом едином предложении, охватывающем все аспекты конфликта и направленном на то, чтобы положить конец войне", заявил высокопоставленный представитель администрации вечером в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинская делегация отправится в США на двухдневные переговоры. Зеленский признал, что переговоры могут перейти в новую фазу.

"Мы видим со стороны Соединенных Штатов Америки активизацию переговоров и встреч", – сказал он журналистам, не упомянув ни о каких новых предложениях. "Я сам трижды общался с американской стороной в течение последних дней и надеюсь на хороший результат встречи наших переговорщиков", – добавил он.

Дипломатические усилия США по прекращению войны активизировались в прошлом месяце, когда Уиткофф и Кушнер посетили Москву, а затем впервые побывали в Киеве. О каких-либо существенных прорывах по итогам этих визитов не сообщалось.

В четверг Зеленский сообщил, что к украинской переговорной группе в США присоединятся европейские партнеры.

Издание Axios сообщило, что Уиткофф и Кушнер накануне встречи с украинскими переговорщиками и европейцами обсудили с Дональдом Трампом последние наработки в усилиях по достижению мира в Украине. Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом, чтобы представить последнее предложение США и получить его комментарии накануне переговоров в Майами.

Одной из идей является частичное перемирие, которое остановит атаки на энергетическую инфраструктуру и перевозку зерна. Хотя Украина заявила, что готова пойти на этот шаг, Россия не проявляет особой готовности.

Издание также сообщило, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву с новыми предложениями.