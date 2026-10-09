В Італії злодії викрали 30 тисяч пляшок вина вартістю 5 мільйонів євро

В Італії викрали 30 тисяч пляшок вина загальною вартістю близько 5 млн євро – це відбулось на тосканському складі компанії Marchesi Antinori, однієї з найбільших сімейних виноробень країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації BBC.

Крадіжка сталася в суботу, у цей час компанія готувала до відправлення замовникам за кордон партію вина.

За попередніми даними, щонайменше семеро чоловіків у масках вимкнули сигналізацію, знеструмили камери спостереження та скористалися навантажувачами компанії, щоб завантажити у дві великі вантажівки пляшками червоного вина Tignanello, Solaia та Guado al Tasso.

Генеральний директор компанії Ренцо Котарелла розповів італійській газеті Corriere della Sera, що це найбільша крадіжка вина такого масштабу в Італії. Котарелла сподівається, що правоохоронцям вдасться відстежити викрадене вино.

"Дві вантажівки, повні товару, не можуть просто зникнути в повітрі. Тосканські дороги переповнені камерами – можливо, нам трохи пощастить і ми зможемо повернути принаймні частину викрадених пляшок", – зазначив він.

В інтерв’ю Financial Times Котарелла сказав, що ці вина мають велику цінність, і він не розуміє, як можна продати таку кількість вина по всьому світу, не привернувши уваги.

У компанії вважають, що вибір пляшок свідчить про те, що злодії добре знаються на вині та мали доступ до внутрішньої інформації. Зазвичай ці вина продають за ціною від 150 до 500 євро за пляшку.

Про крадіжку дізналися лише в понеділок уранці, коли працівники прибули на склад. Наразі нікого не затримали.

Виноробню Marchesi Antinori заснували у 1385 році. Компанія експортує продукцію до 170 країн світу. Торік її дохід становив 263 млн євро.

Цього року в Італії сталося кілька крадіжок вина. Зокрема, у північному регіоні П’ємонт зафіксували два такі випадки, під час яких, за повідомленнями, викрали пляшки на сотні тисяч євро.

Нагадаємо, 27 серпня в Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби.

15 серпня на італійському острові Сицилія сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.