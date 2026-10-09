В Италии воры похитили 30 тысяч бутылок вина стоимостью 5 миллионов евро

В Италии похитили 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью около 5 млн евро – это произошло на тосканском складе компании Marchesi Antinori, одной из крупнейших семейных виноделен страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Кража произошла в субботу, в то время компания готовила к отправке заказчикам за границу партию вина.

По предварительным данным, по меньшей мере семеро мужчин в масках отключили сигнализацию, обесточили камеры наблюдения и воспользовались погрузчиками компании, чтобы загрузить в два больших грузовика бутылки красного вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.

Генеральный директор компании Ренцо Котарелла рассказал итальянской газете Corriere della Sera, что это крупнейшая кража вина такого масштаба в Италии. Котарелла надеется, что правоохранительным органам удастся отследить похищенное вино.

"Два грузовика, полных товара, не могут просто исчезнуть в воздухе. Тосканские дороги переполнены камерами – возможно, нам немного повезет и мы сможем вернуть хотя бы часть похищенных бутылок", – отметил он.

В интервью Financial Times Котарелла сказал, что эти вина имеют большую ценность, и он не понимает, как можно продать такое количество вина по всему миру, не привлекая внимания.

В компании считают, что выбор бутылок свидетельствует о том, что воры хорошо разбираются в вине и имели доступ к внутренней информации. Обычно эти вина продаются по цене от 150 до 500 евро за бутылку.

О краже узнали только в понедельник утром, когда сотрудники прибыли на склад. На данный момент никого не задержали.

Винодельню Marchesi Antinori основали в 1385 году. Компания экспортирует продукцию в 170 стран мира. В прошлом году её доход составил 263 млн евро.

В этом году в Италии произошло несколько краж вина. В частности, в северном регионе Пьемонт зафиксировали два таких случая, в ходе которых, по сообщениям, похитили бутылки на сотни тысяч евро.

Напомним, 27 августа в Испании за четыре минуты ограбили музей и похитили артефакты бронзового века.

15 августа на итальянском острове Сицилия произошло ограбление музея, в ходе которого похитили четыре полотна Антонелло да Мессины.