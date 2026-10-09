У Польщі визначили запобіжний захід для 15-річного підозрюваного у вбивстві в школі

У Польщі 15-річного підлітка, який у четвер убив прибиральницю в школі в селі Лещидул-Новіни, на три місяці помістять до спеціального закладу для неповнолітніх за рішенням районного суду у Вишкові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Такий заклад є аналогом тимчасового тримання під вартою, яке застосовують до дорослих. Це закрита установа, де цілодобово наглядають педагоги та охоронці.

"У зв’язку з вчиненням караного діяння у вигляді вбивства та замаху на вбивство двох осіб у школі Вишковського повіту районний суд у Вишкові, сімейний відділ у справах неповнолітніх застосував до 15-річного підлітка запобіжний захід у вигляді поміщення до спеціального закладу для неповнолітніх строком на три місяці", – повідомила поліція.

У четвер колишній учень початкової школи в селі Лещидул-Новіни Вишковського повіту, 15-річний підліток, напав із ножем на трьох людей, серед яких були працівниця школи та директор. Жінка померла, попри спроби реанімації.

Також напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.

Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.