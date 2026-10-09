В Польше определили меру пресечения для 15-летнего подозреваемого в убийстве в школе

В Польше 15-летнего подростка, который в четверг убил уборщицу в школе в селе Лещидул-Новины, на три месяца поместят в специальное учреждение для несовершеннолетних по решению районного суда в Вышкове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Такое учреждение является аналогом временного содержания под стражей, которое применяется к взрослым. Это закрытое учреждение, где круглосуточно осуществляется надзор со стороны педагогов и охранников.

"В связи с совершением уголовно наказуемого деяния в виде убийства и покушения на убийство двух человек в школе Вишковского уезда районный суд в Вишкове, семейный отдел по делам несовершеннолетних, применил к 15-летнему подростку меру пресечения в виде помещения в специальное учреждение для несовершеннолетних сроком на три месяца", – сообщила полиция.

В четверг бывший ученик начальной школы в селе Лещидул-Новины Вишковского уезда, 15-летний подросток, напал с ножом на троих человек, среди которых были сотрудница школы и директор. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

Также накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила ещё одно нападение.