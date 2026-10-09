Політика від "АдН" не пустили до синагоги у Німеччини

У п’ятницю представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Ганса-Томаса Тільшнайдера не пустили до синагоги на захід, присвячений вшануванню пам’яті жертв антисемітського терористичного нападу 2019 року у східному місті Галле.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як повідомив речник поліції Галле, Тільшнайдер мав намір увійти на територію синагоги опівдні, незадовго до запланованого початку церемонії.

Однак кілька присутніх утворили живий ланцюг перед входом на територію, не дозволивши політику взяти участь у заході.

У вівторок Тільшнайдер був обраний віцепрезидентом нового земельного парламенту в столиці землі Саксонія-Ангальт Магдебурзі.

Учасники живого ланцюга в Галле протестували проти його візиту на меморіальну церемонію. За даними поліції, це було спонтанне зібрання.

Представники органу з питань громадських зібрань виступили посередниками між Тільшнайдером та демонстрантами, і ситуація залишалася спокійною.

Після тривалої дискусії політик з партії "АдН" зрештою покинув місце події. У п’ятницю в Галле відбувалося кілька заходів на вшанування пам’яті жертв.

На церемонії також були присутні виконувач обов’язків прем’єр-міністра землі Свен Шульце та його попередник.

Рівно сім років тому добре озброєний правий екстреміст спробував увірватися до синагоги в день Йом Кіпур – найсвятішого дня в іудаїзмі. Не зумівши цього зробити, він застрелив 40-річну перехожу на вулиці та 20-річного відвідувача сусіднього ресторану кебабів

Під час втечі нападник поранив ще багатьох людей, перш ніж його затримала поліція. У 2020 році Вищий регіональний суд Наумбурга засудив його до довічного ув’язнення з подальшим превентивним утриманням.

Також повідомляли, що компанія BMW відкликала свою пропозицію щодо лізингу службового автомобіля для голови земельного парламенту Саксонії-Ангальт після обрання спікером політика від партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша.

Сам Рауш різко розкритикував компанію BMW за таке рішення.