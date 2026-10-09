Голова земельного парламенту Саксонії-Ангальт, представник ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Тобіас Рауш різко розкритикував компанію BMW, яка відкликала свою пропозицію щодо лізингу службового автомобіля для нього.

Заяву ультраправого політика наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

35-річний політик різко розкритикував мюнхенського автовиробника у відкритому листі до правління, висловивши здивування та розчарування з приводу цього рішення.

"Чи повинні політичні переконання людини в майбутньому визначати, чи підтримуватиме німецька компанія з нею ділові відносини?" – написав Рауш у листі.

Рауш зазначив, що пропозиція була відкликана лише через кілька годин після його обрання головою парламенту землі.

Він розкритикував те, що не було надано жодного зрозумілого публічного пояснення.

Він заявив, що якщо це рішення безпосередньо пов’язане з його членством у партії "АдН", то воно є сумнівним.

Офіційний автопарк уряду та парламенту землі складається з кількох автомобілів, більшість з яких – BMW. Офіційні автомобілі, як правило, не закріплюються за конкретними особами, а використовуються спільно кількома політиками та посадовцями.

Однак невелика кількість автомобілів – зокрема, автомобіль голови парламенту – закріплена за конкретними особами. Термін дії договору на використання автомобіля голови парламенту землі мав закінчитися в листопаді.

На запит BMW Group відповіла, що з принципових міркувань не коментує відносини з окремими клієнтами.

У своєму листі Рауш закликав дилерів BMW у Саксонії-Ангальт та по всій Німеччині наголосити перед штаб-квартирою компанії на важливості політичної відкритості та рівного ставлення до клієнтів. Він звинуватив керівництво BMW у сприянні розколу в суспільстві.

У вівторок у Магдебурзі відбулося перше засідання ландтагу. Новим головою парламенту став депутат від партії "АдН" Тобіас Рауш.

Партія "Альтернатива для Німеччини" та Альянс за соціальну справедливість, раніше відомий як Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), мають намір невдовзі ухвалити у ландтазі землі Саксонія-Ангальт резолюцію щодо припинення допомоги Україні та зупинки санкцій проти Росії.

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