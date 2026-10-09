Политика от "АдГ" не пустили в синагогу в Германии
В пятницу представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Ганса-Томаса Тильшнайдера не пустили в синагогу на мероприятие, посвященное памяти жертв антисемитского террористического нападения 2019 года в восточном городе Галле.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Как сообщил представитель полиции Галле, Тильшнайдер намеревался войти на территорию синагоги в полдень, незадолго до запланированного начала церемонии.
Однако несколько присутствующих образовали живую цепь перед входом на территорию, не позволив политику принять участие в мероприятии.
Во вторник Тильшнайдер был избран вице-президентом нового земельного парламента в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге.
Участники живой цепи в Галле протестовали против его визита на мемориальную церемонию. По данным полиции, это было спонтанное собрание.
Представители органа по вопросам общественных собраний выступили посредниками между Тильшнайдером и демонстрантами, и ситуация оставалась спокойной.
После длительной дискуссии политик из партии "АдГ" в конце концов покинул место происшествия. В пятницу в Галле проходило несколько мероприятий в память о жертвах.
На церемонии также присутствовали исполняющий обязанности премьер-министра земли Свен Шульце и его предшественник.
Ровно семь лет назад хорошо вооруженный правый экстремист попытался ворваться в синагогу в день Йом-Кипур – самый священный день в иудаизме. Не сумев этого сделать, он застрелил 40-летнюю прохожую на улице и 20-летнего посетителя соседнего ресторана кебабов
Во время побега нападавший ранил ещё многих людей, прежде чем его задержала полиция. В 2020 году Высший региональный суд Наумбурга приговорил его к пожизненному заключению с последующим превентивным содержанием.
Также сообщалось, что компания BMW отозвала своё предложение о лизинге служебного автомобиля для председателя земельного парламента Саксонии-Анхальт после избрания спикером политика от партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша.
Сам Рауш резко раскритиковал компанию BMW за такое решение.