Политика от "АдГ" не пустили в синагогу в Германии

В пятницу представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Ганса-Томаса Тильшнайдера не пустили в синагогу на мероприятие, посвященное памяти жертв антисемитского террористического нападения 2019 года в восточном городе Галле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как сообщил представитель полиции Галле, Тильшнайдер намеревался войти на территорию синагоги в полдень, незадолго до запланированного начала церемонии.

Однако несколько присутствующих образовали живую цепь перед входом на территорию, не позволив политику принять участие в мероприятии.

Во вторник Тильшнайдер был избран вице-президентом нового земельного парламента в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге.

Участники живой цепи в Галле протестовали против его визита на мемориальную церемонию. По данным полиции, это было спонтанное собрание.

Представители органа по вопросам общественных собраний выступили посредниками между Тильшнайдером и демонстрантами, и ситуация оставалась спокойной.

После длительной дискуссии политик из партии "АдГ" в конце концов покинул место происшествия. В пятницу в Галле проходило несколько мероприятий в память о жертвах.

На церемонии также присутствовали исполняющий обязанности премьер-министра земли Свен Шульце и его предшественник.

Ровно семь лет назад хорошо вооруженный правый экстремист попытался ворваться в синагогу в день Йом-Кипур – самый священный день в иудаизме. Не сумев этого сделать, он застрелил 40-летнюю прохожую на улице и 20-летнего посетителя соседнего ресторана кебабов

Во время побега нападавший ранил ещё многих людей, прежде чем его задержала полиция. В 2020 году Высший региональный суд Наумбурга приговорил его к пожизненному заключению с последующим превентивным содержанием.

Также сообщалось, что компания BMW отозвала своё предложение о лизинге служебного автомобиля для председателя земельного парламента Саксонии-Анхальт после избрания спикером политика от партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша.

Сам Рауш резко раскритиковал компанию BMW за такое решение.