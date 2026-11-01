В Еврокомиссии высказались по поводу ситуации вокруг Конституционного трибунала Польши

В Европейской комиссии призвали польские власти обеспечить надлежащее функционирование Конституционного трибунала в соответствии с конституцией страны и решениями Суда Европейского Союза.

Об этом RMF24 заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, пишет "Европейская правда".

В Брюсселе подчеркнули, что назначение новых судей Трибунала относится к конституционным полномочиям польского Сейма.

По словам Макграта, Конституционный трибунал Польши должен иметь возможность работать в соответствии с национальным законодательством и практикой Суда ЕС.

Он подчеркнул, что обеспечение таких условий является обязанностью польских властей и имеет значение для всех граждан страны.

В Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг Трибунала. Макграт также напомнил о заключении Венецианской комиссии от 13 октября 2026 года, согласно которому назначение новых судей

Конституционного трибунала относится к компетенции Сейма.

Кроме того, еврокомиссар упомянул о решении Европейского суда по правам человека от 5 мая 2026 года, когда суд применил временные меры, обязав польские власти не препятствовать судьям, избранным Сеймом в марте, вступить в должность и исполнять свои обязанности.

"Полное уважение к верховенству права – это то, чего ожидают и чего заслуживают граждане Польши", – добавил он.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети X, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис