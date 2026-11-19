Спикер парламента Молдовы объяснил, почему из страны не высылают главу посольства РФ
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что высылка из Молдовы назначенного посла России Олега Озерова может спровоцировать внутренний конфликт и остановить или замедлить прогресс страны на пути вступления в ЕС.
Заявление Гросу в четверг приводит Newsmaker, сообщает "Европейская правда".
Спикер молдавского парламента отметил, что разделяет недовольство граждан, требующих высылки Озерова. Но, по его словам, власти должны анализировать последствия такой меры и не терять из виду цель вступления в Европейский Союз.
"Мы должны быть осторожны, чтобы такие решения не остановили нас и не замедлили наш прогресс на пути к европейской интеграции… Я знаю, что мой ответ не удовлетворяет желаниям и ожиданиям граждан, но мы, как представители правительства, власти, должны учитывать и оценивать последствия любого решения, которое мы принимаем или не принимаем, насколько оно жесткое или взвешенное в контексте, в котором мы находимся", – сказал Гросу в эфире Vocea Basarabiei.
Он предупредил, что Россия может попытаться спровоцировать конфликты и напряженность в Молдове, в частности в Приднестровье и Гагаузии, чтобы замедлить европейский путь.
"На нашем пути, на мой взгляд, к сожалению, будет много вызовов, особенно со стороны этого государства, которое преследует очень четкую цель, а именно – создавать конфликтные ситуации, напряженность и беспорядки, чтобы помешать нам в процессе европейской интеграции. А потом заявлять: „Видите, молдаване не способны поддерживать свой мир, стабильность и спокойствие". И речь идет не только о беспилотниках, но и о Приднестровье или о том, что происходит в Гагаузии", – отметил спикер.
Напомним, 18 ноября Озеров прибыл в МИД Молдовы, куда его вызвали после нарушения воздушного пространства семью российскими беспилотниками. Это был уже как минимум седьмой случай с начала года, когда дипломата РФ вызывали в молдавский МИД.
После посещения МИД Молдовы Озеров заявил, что молдавские власти не предоставили доказательств российского происхождения дронов, и подчеркнул, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Кишиневом.
На этом фоне премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны.