Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что высылка из Молдовы назначенного посла России Олега Озерова может спровоцировать внутренний конфликт и остановить или замедлить прогресс страны на пути вступления в ЕС.

Заявление Гросу в четверг приводит Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Спикер молдавского парламента отметил, что разделяет недовольство граждан, требующих высылки Озерова. Но, по его словам, власти должны анализировать последствия такой меры и не терять из виду цель вступления в Европейский Союз.

"Мы должны быть осторожны, чтобы такие решения не остановили нас и не замедлили наш прогресс на пути к европейской интеграции… Я знаю, что мой ответ не удовлетворяет желаниям и ожиданиям граждан, но мы, как представители правительства, власти, должны учитывать и оценивать последствия любого решения, которое мы принимаем или не принимаем, насколько оно жесткое или взвешенное в контексте, в котором мы находимся", – сказал Гросу в эфире Vocea Basarabiei.

Он предупредил, что Россия может попытаться спровоцировать конфликты и напряженность в Молдове, в частности в Приднестровье и Гагаузии, чтобы замедлить европейский путь.

"На нашем пути, на мой взгляд, к сожалению, будет много вызовов, особенно со стороны этого государства, которое преследует очень четкую цель, а именно – создавать конфликтные ситуации, напряженность и беспорядки, чтобы помешать нам в процессе европейской интеграции. А потом заявлять: „Видите, молдаване не способны поддерживать свой мир, стабильность и спокойствие". И речь идет не только о беспилотниках, но и о Приднестровье или о том, что происходит в Гагаузии", – отметил спикер.

Напомним, 18 ноября Озеров прибыл в МИД Молдовы, куда его вызвали после нарушения воздушного пространства семью российскими беспилотниками. Это был уже как минимум седьмой случай с начала года, когда дипломата РФ вызывали в молдавский МИД.

После посещения МИД Молдовы Озеров заявил, что молдавские власти не предоставили доказательств российского происхождения дронов, и подчеркнул, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Кишиневом.

На этом фоне премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны.