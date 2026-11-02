У керівній коаліції Литви виступили за відставку прем'єра через плагіат у докторській

Член партії "Союз селян і зелених Литви", яка входить до керівної коаліції, Дайнюс Гайжаускас вважає, що литовський прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс повинен піти у відставку після того, як у його докторській дисертації виявили плагіат.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Депутат від "Союзу селян і зелених Литви" переконаний, що у разі необхідності Литва має провести дострокові вибори, щоб повернути довіру суспільства, яку, на його думку, похитнула ситуація з академічною доброчесністю прем’єр-міністра.

"Моя думка така: очевидно, що (прем’єр-міністр) має піти у відставку. Якщо це дострокові вибори – нехай будуть дострокові вибори", – заявив Гайжаускас.

"Якщо ми хочемо об’єднати суспільство для протидії загрозам, то це суспільство має довіряти владі. Такі дії аж ніяк не підвищують довіру до влади", – додав законодавець.

Нагадаємо, Комісія з етики Університету управління та економіки ISM виявила у дисертації Сінкявічюса 2015 року п’ять випадків плагіату та два випадки неналежного використання тексту, що не є плагіатом.

Йому надали шість місяців на виправлення випадків плагіату та інших порушень.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запевнив, що переробить свою дисертацію після звинувачень у плагіаті.

Розслідування було розпочато після звинувачень у плагіаті, що з’явилися в липні.