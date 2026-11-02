У керівній коаліції Литви виступили за відставку прем'єра через плагіат у докторській
Член партії "Союз селян і зелених Литви", яка входить до керівної коаліції, Дайнюс Гайжаускас вважає, що литовський прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс повинен піти у відставку після того, як у його докторській дисертації виявили плагіат.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Депутат від "Союзу селян і зелених Литви" переконаний, що у разі необхідності Литва має провести дострокові вибори, щоб повернути довіру суспільства, яку, на його думку, похитнула ситуація з академічною доброчесністю прем’єр-міністра.
"Моя думка така: очевидно, що (прем’єр-міністр) має піти у відставку. Якщо це дострокові вибори – нехай будуть дострокові вибори", – заявив Гайжаускас.
"Якщо ми хочемо об’єднати суспільство для протидії загрозам, то це суспільство має довіряти владі. Такі дії аж ніяк не підвищують довіру до влади", – додав законодавець.
Нагадаємо, Комісія з етики Університету управління та економіки ISM виявила у дисертації Сінкявічюса 2015 року п’ять випадків плагіату та два випадки неналежного використання тексту, що не є плагіатом.
Йому надали шість місяців на виправлення випадків плагіату та інших порушень.
Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запевнив, що переробить свою дисертацію після звинувачень у плагіаті.
Розслідування було розпочато після звинувачень у плагіаті, що з’явилися в липні.