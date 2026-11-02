В правящей коалиции Литвы выступили за отставку премьера из-за плагиата в докторской

Член партии "Союз крестьян и зеленых Литвы", входящей в правящую коалицию, Дайнюс Гайжаускас считает, что литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс должен уйти в отставку после того, как в его докторской диссертации обнаружили плагиат.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Депутат от "Союза крестьян и зеленых Литвы" убежден, что в случае необходимости Литва должна провести досрочные выборы, чтобы вернуть доверие общества, которое, по его мнению, пошатнулось из-за ситуации с академической добросовестностью премьер-министра.

"Мое мнение таково: очевидно, что (премьер-министр) должен уйти в отставку. Если это досрочные выборы – пусть будут досрочные выборы", – заявил Гайжаускас.

"Если мы хотим объединить общество для противодействия угрозам, то это общество должно доверять власти. Такие действия ни в коей мере не повышают доверие к власти", – добавил законодатель.

Напомним, Комиссия по этике Университета управления и экономики ISM выявила в диссертации Синкявичюса 2015 года пять случаев плагиата и два случая ненадлежащего использования текста, не являющегося плагиатом.

Ему предоставили шесть месяцев на исправление случаев плагиата и других нарушений.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заверил, что переработает свою диссертацию после обвинений в плагиате.

Расследование было начато после обвинений в плагиате, которые появились в июле.