Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что существует три варианта развития событий в войне в Украине, один из которых может привести к Третьей мировой.

Об этом она заявила в интервью египетскому каналу TeN News, фрагмент которого опубликовала у себя в X, передает "Европейская правда".

Ле Пен подчеркнула необходимость переговоров со всеми сторонами.

"В Украине есть только три возможных варианта развития событий: либо НАТО вступает в войну, и это приведет к Третьей мировой войне, либо конфликт будет длиться годами, либо все страны осознают последствия", – отметила кандидат в президенты.

"Если меня изберут президентом республики, я буду общаться со всеми", – добавила она.

Она утверждала, что отказ от общения с определенными собеседниками препятствует любому прогрессу.

Ле Пен выразила надежду на мир и заверила, что сделает все возможное, чтобы найти выход из этого конфликта дипломатическим путем.

По её мнению, война в Украине имеет последствия для всего мира, в частности на экономическом и гуманитарном уровнях, в том числе во Франции. Она предположила, что конфликт может длиться годами, с возможными периодами затишья.

Ле Пен также подчеркнула необходимость предоставить Украине возможность восстановиться, обратив внимание на серьезность гуманитарной и экономической ситуации в стране, а также на ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре.

Напомним, Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины в случае своего избрания. Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине

Зеленский ответил Ле Пен, что партнеры помогают Украине стать сильнее, а Украина в свою очередь "обеспечит безопасность кому-то благодаря своему опыту".

Ранее Ле Пен заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи.