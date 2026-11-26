В правительстве Молдовы заявили, что Россия пытается отвлечь внимание от нарушений воздушного пространства страны своими дронами, после того как российское посольство сообщило о подготовке провокации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Посольство России в Молдове сообщило в соцсети, что "получило информацию о провокации антироссийского характера, которая готовится в республике и направлена на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношений".

Провокация якобы должна состояться уже в ближайшее время.

"Мы не раз предупреждали о рисках подобных инсценировок, и вот наши предостережения начинают сбываться. Призываем официальный Кишинев не идти на поводу у тех, кто пытается втянуть Молдову в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от опрометчивых шагов, ведущих к эскалации. Как показывает опыт, действия по разрыву наших двусторонних связей наносят ущерб прежде всего самим жителям республики. Просим граждан Молдовы сохранять бдительность: не доверять информационным вбросам и манипулятивным поспешным выводам", – говорится в сообщении посольства.

NewsMaker направил запросы в Министерство иностранных дел и правительство с просьбой прокомментировать заявления российского посольства.

"Россия прибегает к новым информационным отвлекающим маневрам, чтобы отвлечь внимание от все более частых нарушений нашего воздушного пространства беспилотниками, которые угрожают нашим гражданам", – сказал пресс-секретарь правительства Думитру Чорич.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой ранее отреагировал на угрозы пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой относительно возможных ответных мер в случае, если Молдова примет решение о высылке аккредитованного посла РФ.

Стоит отметить, что недавно спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что высылка из страны назначенного посла России Олега Озерова может спровоцировать внутренний конфликт и остановить или замедлить прогресс страны на пути вступления в ЕС.

Это заявление прозвучало после того, как 18 ноября Озеров прибыл в МИД Молдовы, куда его вызвали после нарушения воздушного пространства семью российскими беспилотниками. Это был уже как минимум седьмой случай с начала года, когда дипломата РФ вызывали в МИД.