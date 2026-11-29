В столице Албании Тиране во время антиправительственных протестов в День независимости 28 ноября произошли многочасовые столкновения между демонстрантами и полицией, в результате которых пострадали 47 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает албанский телеканал Top Channel.

Акция началась в 10:00 и длилась около десяти часов. В течение дня между протестующими и правоохранителями неоднократно вспыхивали столкновения.

фото: top channel

Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, в то время как демонстранты бросали в сторону правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью.

Сначала столкновения возникли возле администрации премьер-министра, а затем распространились на площадь Скандербега и другие районы столицы. Также сообщалось о повреждении зданий государственных учреждений.

По данным Министерства здравоохранения Албании, за медицинской помощью обратились 47 человек. Среди пострадавших – полицейские, протестующие, журналисты, прохожие и один сотрудник службы охраны.

Протест завершился после примерно десяти часов напряженности и столкновений.

Премьер-министр Албании Эди Рама ранее заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.

С мая албанцы проводят акции протеста против строительства роскошного курорта на южном побережье, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Акции протеста впоследствии переросли в ежедневное протестное движение с требованиями отставки Рамы, внесения изменений в избирательное законодательство и проведения новых выборов.

Во время антиправительственных демонстраций в Тиране в субботу, 7 ноября, албанская полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, которые жгли мусорные баки и бросали коктейли Молотова.