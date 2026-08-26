Уряд Франції переконують заборонити полювання на бабаків

У Франції активісти із захисту тварин готують протести та петиції із закликом до уряду заборонити полювання на альпійських бабаків.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Сезон полювання на цих гризунів, що належать до родини вивіркових, розпочинається у вересні – за кілька тижнів до того, як бабаки впадають у тривалу зимову сплячку.

Хоча альпійський бабак не належить до видів, що перебувають під загрозою зникнення у Франції, активісти стверджують, що чисельність бабаків скорочується через кліматичну кризу. Активісти заявляють, що виступають проти полювання на тварин заради розваги.

"Питання тут моральне. Коли ви кажете людям, що полювання на бабаків дозволено у Франції, вони шоковані", – заявила Полін ді Ніколантоніо, президентка Асоціації за справедливість для тварин Савої (AJAS), яка вже два роки проводить акції проти полювання на бабаків.

За її словами, бабак є надзвичайно популярним і символічним для Савої та інших районів Альп. "Достатньо зайти до будь-якого туристичного офісу, щоб побачити, що він є головним логотипом або символом", – додала вона.

Бабаки поширені у гірських районах Європи та Північної Америки. Вони живуть переважно сімейними групами, які очолює домінантна пара. У разі небезпеки тварини видають характерний високий сигнал.

Наприкінці літа та восени бабаки набирають вагу, яка може сягати 8 кг, накопичуючи запаси для п'яти-шестимісячної зимової сплячки.

У світі існує 15 видів бабаків. Традиційно на них полювали заради м'яса, жиру та хутра. Нині полювання на бабаків дозволене в окремих штатах США та Канади, а також у Франції, Швейцарії та Австрії. Натомість в Італії та Німеччині воно заборонене. У Франції щороку відстрілюють у середньому близько 1000 бабаків.

Бабак має позитивний образ у французькій культурі. Протягом поколінь французькі діти знали його з народних казок і віршів, він став символом альпійських гірськолижних курортів, а також героєм популярної телевізійної реклами відомого бренду молочного шоколаду.

Нагадаємо, торік 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Фінляндія з 1 січня дозволила полювання на вовків через занепокоєння щодо зростання їхньої чисельності.

Словаччина та Румунія вирішили спростити процедуру відстрілу ведмедів через зростання кількості випадків, коли вони нападають на людей.