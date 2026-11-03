В НАТО подтвердили встречу в Брюсселе по гарантиям безопасности Украине

В НАТО подтвердили предстоящую встречу представителей Альянса с представителями Франции, Германии, Великобритании и США в Бельгии по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщила корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе пресс-секретарь Альянса Элисон Харт.

Пресс-секретарь Альянса заявила, что в продолжение обсуждений, состоявшихся в Майами и Осло, представители НАТО встретятся с представителями четырех стран, чтобы обсудить дальнейшие шаги по "справедливому и устойчивому завершению войны в Украине".

По ее словам, встреча состоится в конце этой недели в Брюсселе. В ней примут участие представители Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатов.

Как известно, специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил ранее, что на этой неделе состоится встреча американской делегации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе. На ней стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

Также он объявил, что трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут сосредоточены на дальнейших шагах к миру.

Украинский президент ранее заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Александр Стубб и Йонас Гар Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.