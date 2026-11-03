У Чехії – страйк працівників суспільних мовників через плани змінити їхнє фінансування

У Чехії у вівторок, 3 листопада, розпочався одноденний страйк працівників Чеського телебачення (ČT) та Чеського радіо (ČRo): вони протестують проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.

Про це повідомляє ČTK, передає "Європейська правда".

На будівлях ČT та ČRo цього дня з’явилися банери з написами "Страйк", "Для народу, а не для політиків" та "4:36 – це не кінець, а початок".

Одноденний страйк співробітників Чеського телебачення та Чеського радіо розпочався 3 листопада незадовго після півночі на знак протесту проти пропозиції коаліції змінити систему фінансування державних ЗМІ.

Фото: ČTK

Через страйк мовлення обох медіаорганізацій відбувається в обмеженому режимі. На телеканалі ČT24 ведучі новин працюють у чорному одязі на тлі затемненої студії, а випуски новин виходять щогодини. Після них транслюють архівні програми; частину звичних передач скасували.

На радіостанції ČRo Radiožurnál частину ефіру замінили музикою та повторами. Новини виходять рідше, ніж зазвичай, а слухачів інформують про причини страйку. На інших станціях Чеського радіо прямі ефіри та тематичні програми також частково замінили музичним мовленням.

Обмеження торкнулися і цифрових платформ: сайти iRozhlas.cz та ČT24 перейшли на спрощений формат.

Водночас дитячі програми вирішили не змінювати з огляду на вік аудиторії.

Страйк організувала ініціатива "Veřejnoprávně" за підтримки профспілок обох медіа. Працівники побоюються, що запропонована урядом модель фінансування, яка передбачає менші обсяги коштів, поставить під загрозу незалежність суспільних мовників, їхню фінансову стабільність та здатність виконувати законодавчі зобов’язання.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, у столиці Чехії тисячі людей вийшли на демонстрацію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.

Зазначимо, 23 жовтня ввечері поліція Праги вступила в сутички з протестувальниками біля будівлі Палати депутатів, мітингарі намагалися проникнути до будівлі.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

21 червня в Празі тисячі людей вийшли на марш, щоб висловити протест проти запланованої чеським урядом реформи.