В Чехии – забастовка сотрудников общественных вещателей из-за планов изменить их финансирование

В Чехии во вторник, 3 ноября, началась однодневная забастовка сотрудников Чешского телевидения (ČT) и Чешского радио (ČRo): они протестуют против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Об этом сообщает ČTK, передает "Европейская правда".

На зданиях ČT и ČRo в этот день появились баннеры с надписями "Забастовка", "Для народа, а не для политиков" и "4:36 – это не конец, а начало".

Однодневная забастовка сотрудников Чешского телевидения и Чешского радио началась 3 ноября вскоре после полуночи в знак протеста против предложения коалиции изменить систему финансирования государственных СМИ.

Фото: ČTK

Из-за забастовки вещание обеих медиаорганизаций проходит в ограниченном режиме. На телеканале ČT24 ведущие новостей работают в черной одежде на фоне затемненной студии, а выпуски новостей выходят каждый час. После них транслируются архивные программы; часть привычных передач отменили.

На радиостанции ČRo Radiožurnál часть эфира заменили музыкой и повторами. Новости выходят реже, чем обычно, а слушателей информируют о причинах забастовки. На других станциях Чешского радио прямые эфиры и тематические программы также частично заменили музыкальным вещанием.

Ограничения коснулись и цифровых платформ: сайты iRozhlas.cz и ČT24 перешли на упрощённый формат.

В то же время детские программы решили не менять, учитывая возраст аудитории.

Забастовку организовала инициатива Veřejnoprávně при поддержке профсоюзов обоих СМИ. Сотрудники опасаются, что предложенная правительством модель финансирования, предусматривающая сокращение объемов средств, поставит под угрозу независимость общественных вещателей, их финансовую стабильность и способность выполнять законодательные обязательства.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в столице Чехии тысячи людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Отметим, что 23 октября вечером полиция Праги вступила в столкновения с протестующими у здания Палаты депутатов, митингующие пытались проникнуть в здание.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

21 июня в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы.