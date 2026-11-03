У головному аеропорту Варшави перевіряють літак, на якому повідомили про загрозу вибуху

У Польщі у Варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена проводять перевірку рейсу авіакомпанії SAS ("Скандинавська система авіаліній") через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Про це речник аеропорту повідомив у коментарі газеті Warszawa Wyborcza, передає "Європейська правда".

Про загрозу вибуху повідомили на рейсі SAS, що прямував з Копенгагена до Варшави.

Літак приземлився в аеропорту імені Шопена і наразі перевіряється, повідомили у пресслужбі летовища. Водночас аеропорт продовжує працювати у звичайному режимі.

Це вже другий подібний інцидент за добу у Варшаві. Раніше у вівторок інший аеропорт "Варшава-Модлін" було тимчасово закрито через незаплановану посадку рейсу, на якому, за повідомленнями, міг бути вибуховий пристрій. "Варшава-Модлін", який переважно використовують бюджетні авіакомпанії, знаходиться приблизно за 36 км від польської столиці.

Напередодні винищувачі Gripen Повітряних сил Угорщини підняли через повідомлення про загрозу вибуху на борту пасажирського літака Wizz Air, який виконував рейс із Лондона до Софії.

Наприкінці жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.