В главном аэропорту Варшавы проверяют самолет, на котором сообщили об угрозе взрыва

В Польше, в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, проводят проверку рейса авиакомпании SAS ("Скандинавская система авиалиний") из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

Об этом пресс-секретарь аэропорта сообщил в комментарии газете Warszawa Wyborcza, передает "Европейская правда".

Об угрозе взрыва сообщили на рейсе SAS, следовавшем из Копенгагена в Варшаву.

Самолет приземлился в аэропорту имени Шопена и в настоящее время проверяется, сообщили в пресс-службе аэропорта. При этом аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Это уже второй подобный инцидент за сутки в Варшаве. Ранее во вторник другой аэропорт "Варшава-Модлин" был временно закрыт из-за внеплановой посадки рейса, на котором, по сообщениям, могло находиться взрывное устройство. "Варшава-Модлин", который в основном используют бюджетные авиакомпании, находится примерно в 36 км от польской столицы.

Накануне истребители Gripen ВВС Венгрии поднялись в воздух из-за сообщения об угрозе взрыва на борту пассажирского самолета Wizz Air, выполнявшего рейс из Лондона в Софию.

В конце октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.