Аеропорт Варшави закрили через загрозу вибуху на літаку

Аеропорт "Варшава-Модлін" у Польщі було тимчасово закрито через незаплановану посадку рейсу, на якому, за повідомленнями, міг бути вибуховий пристрій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу летовища.

О 9:54 на літаку Boeing 737 MAX, що виконував рейс з Лондона і мав приземлитися в аеропорту імені Шопена, оголосили про загрозу вибуху. Через сповіщення про вибуховий пристрій літак здійснив позапланову посадку у аеропорту "Варшава-Модлін".

На борту перебувало загалом 181 особа.

"Після приземлення літак було спрямовано до визначеного місця, де він залишається в очікуванні подальших рішень та вказівок відповідних служб, зокрема піротехнічних команд", – зазначається у повідомленні аеропорту.

Через поточну ситуацію летовище залишається закритим до подальшого повідомлення. Служби екстреної допомоги працюють над перевіркою повідомленої загрози та забезпеченням безпеки всіх осіб на території летовища.

Нагадаємо, напередодні винищувачі Gripen Повітряних сил Угорщини підняли через повідомлення про загрозу вибуху на борту пасажирського літака Wizz Air, який виконував рейс із Лондона до Софії.

Наприкінці жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.

Минулого місяця в аеропорту нідерландського міста Ейндговен виявили два вибухові пристрої, які могли залишитися з часів Другої світової війни.