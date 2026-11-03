Главу МВС Франції викликали на допит через насильницькі протести 17 жовтня

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у вівторок, 3 листопада, з’явиться на слухання слідчої комісії Національних зборів щодо насильства під час протестів 17 та 18 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Monde.

Слідча комісія французького парламенту має розглянути обставини масового насильства та мародерства, скоєних на протестах 17-18 жовтня. Міністра запитають про те, як державні органи готуються до таких подій заздалегідь, а також про розвіддані та засоби, якими вони володіють.

Комісія розгляне питання про рівень інформування мерів міст, а також проблеми можливого іноземного втручання, впливу соцмереж на протести та координацію осіб, які вчинили насильство. Крім того, у полі зору парламентарів опинилися система підтримання громадського порядку, її можливі недоліки та адекватність заходів реагування правоохоронців.

Виконавча влада Франції раніше визнала недоліки у прогнозуванні масштабів акцій 17 жовтня, а Нуньєс опинився під шквалом критики за невдалі спроби правоохоронців зупинити порушників.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.