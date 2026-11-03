Главу МВД Франции вызвали на допрос в связи с насильственными протестами 17 октября

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес во вторник, 3 ноября, выступит на слушаниях следственной комиссии Национальных собраний по поводу насилия во время протестов 17 и 18 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Monde.

Следственная комиссия французского парламента должна рассмотреть обстоятельства массового насилия и мародерства, совершенных во время протестов 17–18 октября. Министра спросят о том, как государственные органы готовятся к таким событиям заранее, а также о разведданных и средствах, которыми они располагают.

Комиссия рассмотрит вопрос об уровне информированности мэров городов, а также проблемы возможного иностранного вмешательства, влияния социальных сетей на протесты и координации действий лиц, совершивших насилие. Кроме того, в поле зрения парламентариев оказались система поддержания общественного порядка, ее возможные недостатки и адекватность мер реагирования правоохранительных органов.

Исполнительная власть Франции ранее признала недостатки в прогнозировании масштабов акций 17 октября, а Нуньес оказался под шквалом критики за неудачные попытки правоохранительных органов остановить нарушителей.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.