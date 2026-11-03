В Іспанії поліція розігнала рештки табору протестувальників проти житлової кризи

Іспанська поліція рано вранці у вівторок, 3 листопада, розігнала решту протестувальників і прибрала намети з головної площі Мадрида, після того, як більшість людей вже добровільно покинула площу.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Ця операція, проведена ще до світанку, поклала кінець п’ятитижневому таборуванню на площі Пуерта-дель-Соль, яке виникло внаслідок житлової кризи в Іспанії та сприяло рішенню прем’єр-міністра Педро Санчеса проголосити дострокові загальні вибори ⁠на 29 листопада.

У вівторок близько 03:00 ранку спецпідрозділ поліції втрутився, щоб розігнати табір, у якому залишалися 334 людини. А також – заарештував двох осіб за непокору та опір правоохоронцям, як зазначили у заяві офісу представника центрального уряду в Мадриді. В операції брали участь близько 400 поліцейських, а також пожежники та працівники соціальних служб.

Протестувальники заявили у своєму каналі в месенджері Telegram, що розгін табору супроводжувався насильством і що кілька учасників отримали поранення після побиття та застосування проти них перцевого спрею.

Уряд у окремій заяві зазначив, що жодних випадків насильства чи заворушень не було.

30 жовтня головні представники табору заявили, що розпускають свої організаційні комітети, оскільки їхня початкова вимога була задоволена після того, як уряд ухвалив низку заходів щодо житлової політики. Натомість вони планували зосередитися на загальному страйку проти зростання вартості життя, призначеному на 11 листопада.

За даними уряду, значна частина людей, які все ще ночували у таборі, були безпритульними або належали до інших вразливих груп населення.

Нагадаємо, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.

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