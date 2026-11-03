В Испании полиция разогнала остатки лагеря протестующих против жилищного кризиса

Испанская полиция ранним утром во вторник, 3 ноября, разогнала оставшихся протестующих и убрала палатки с главной площади Мадрида после того, как большинство людей уже добровольно покинули площадь.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Эта операция, проведенная еще до рассвета, положила конец пятинедельному лагерю на площади Пуэрта-дель-Соль, возникшему в результате жилищного кризиса в Испании и способствовавшему решению премьер-министра Педро Санчеса объявить досрочные всеобщие выборы ⁠на 29 ноября.

Во вторник около 3:00 утра спецподразделение полиции вмешалось, чтобы разогнать лагерь, в котором оставались 334 человека. Кроме того, были арестованы два человека за неповиновение и сопротивление правоохранителям, как отмечается в заявлении офиса представителя центрального правительства в Мадриде. В операции участвовали около 400 полицейских, а также пожарные и сотрудники социальных служб.

Протестующие заявили на своём канале в мессенджере Telegram, что разгон лагеря сопровождался насилием и что несколько участников получили ранения после избиения и применения против них перцового спрея.

Правительство в отдельном заявлении отметило, что никаких случаев насилия или беспорядков не было.

30 октября лидеры лагеря заявили, что распускают свои организационные комитеты, поскольку их первоначальное требование было удовлетворено после того, как правительство приняло ряд мер в сфере жилищной политики. Вместо этого они планировали сосредоточиться на всеобщей забастовке против роста стоимости жизни, назначенной на 11 ноября.

По данным правительства, значительная часть людей, которые все еще ночевали в лагере, были бездомными или принадлежали к другим уязвимым группам населения.

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины Марикармен Абаскаль.

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