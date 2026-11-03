Дрон, нарушивший воздушное пространство Латвии в воскресенье, оказался "Геранью"

Российский беспилотник "Герань" вторгся в воздушное пространство Латвии в воскресенье, 1 ноября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Латвийских вооруженных сил в социальной сети Х.

К такому выводу в Латвии пришли после анализа данных датчиков и дронов-перехватчиков, а также консультаций с украинскими партнерами.

"Национальные вооруженные силы Латвии отследили траекторию полета беспилотного летательного аппарата и задействовали перехватывающий дрон, чтобы отреагировать на угрозу", – говорится в заявлении.

Опыт, полученный в ходе инцидентов, анализируется с целью дальнейшего укрепления защиты воздушного пространства Латвии, сообщают в ВС страны.

Напомним, вечером в воскресенье в 18:59 в Краславском и Лудзенском районах Латвии объявили оранжевый уровень тревоги после того, как неизвестный дрон нарушил воздушное пространство страны.

Через семнадцать минут объект покинул воздушное пространство Латвии, пересекая латвийско-российскую границу.

Напомним, 24 октября Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об обнаружении на территории страны обломков упавшего беспилотника.

А 18 октября в деревне Юоджонис, что в Пасвалиском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.