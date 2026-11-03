Матернова: звіт ЄС про Україну врахує прогрес минулих років, відкату реформ немає

Звіт про розширення, який Єврокомісія має оприлюднити 4 листопада, врахує сукупний прогрес у процесі виконання Україною критеріїв вступу до ЄС, а також визнає відсутність відкату у реформах.

Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова у спілкуванні з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Посолка пояснила, що звіт має дві матриці. Одна – це прогрес з часу останнього звіту, тобто річний прогрес, а інша матриця – це рівень готовності, тобто сукупні досягнення щодо виконання критеріїв.

"Тут я б використала слово "нарешті". Визнання сукупних кроків, які було зроблено", – зазначила посолка.

Вона не стала розкривати деталей звіту, але пообіцяла, що в ньому не буде йтися про відкат в різних сферах.

"Існує різний ступінь прогресу. У деяких сферах прогрес є розчаровуючим, в інших – добрим. Прогрес є обмеженим, але немає жодної сфери, де ми б спостерігали відступ, що також важливо" – пояснила Матернова.

Вона наголосила: процес розширення є зусиллям усього суспільства.

"Це не лише те, що традиційно оцінюється – що робить виконавча влада та законодавча влада, – але й аналіз діяльності незалежних органів, оцінка досягнень судової системи, роль громадянського суспільства та роль вільної преси", – зазначила дипломатка.

Вона також заявила, що звіт про розширення покаже, що Україна лишається серед лідерів євроінтеграції.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня колегія Єврокомісії ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.