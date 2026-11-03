Матернова: в отчете ЕС об Украине будет учтен прогресс прошлых лет, отката реформ нет

Отчет о расширении, который Еврокомиссия должна обнародовать 4 ноября, учтет совокупный прогресс в процессе выполнения Украиной критериев вступления в ЕС, а также признает отсутствие отката в реформах.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в беседе с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Посол пояснила, что отчет состоит из двух матриц. Одна – это прогресс со времени последнего отчета, то есть годовой прогресс, а другая матрица – это уровень готовности, то есть совокупные достижения в выполнении критериев.

"Здесь я бы использовала слово "наконец". Признание совокупных шагов, которые были сделаны", – отметила посол.

Она не стала раскрывать подробности отчета, но пообещала, что в нем не будет речи об откате в различных сферах.

"Существует разная степень прогресса. В некоторых сферах прогресс разочаровывающий, в других – хороший. Прогресс ограничен, но нет ни одной сферы, где мы бы наблюдали откат, что также важно", – пояснила Матернова.

Она подчеркнула: процесс расширения – это усилия всего общества.

"Это не только то, что традиционно оценивается – что делают исполнительная и законодательная власти, – но и анализ деятельности независимых органов, оценка достижений судебной системы, роль гражданского общества и роль свободной прессы", – отметила дипломатка.

Она также заявила, что отчет о расширении покажет, что Украина остается среди лидеров евроинтеграции.

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября коллегия Еврокомиссии одобрила пакет предложений по внесению изменений в политику перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.