Министр транспорта Испании решил уйти в отставку после последней железнодорожной катастрофы

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил во вторник, 3 ноября, что уйдет в отставку после двух железнодорожных катастроф со смертельным исходом, произошедших менее чем за год.

Об этом он заявил в беседе с депутатами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пуэнте заявил, что принял такое решение после последней катастрофы 28 октября, но при этом не уточнил, когда именно он покинет свой пост.

"Министр транспорта в такой стране, как Испания, не может оставаться на посту после двух катастроф такой тяжести, произошедших менее чем за год", – подчеркнул он.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами крушения стали 74 человека.

Предварительной причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

3 ноября Совет министров Испании одобрил пакет помощи для пострадавших от железнодорожной катастрофы.