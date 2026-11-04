Зеленский наградил первую леди США орденом княгини Ольги

Президент Владимир Зеленский наградил орденом первую леди США Меланию Трамп за личный вклад в гуманитарную поддержку Украины.

Об этом говорится в указе президента № 1079/2026, сообщает "Европейская правда".

Эту награду украинский лидер присудил Трамп за "весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины".

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что первая леди США лично организует встречу в США между представителями России и Украины.

23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками, который страдает от гуманитарной катастрофы.

Позже она намекнула, что могла бы совершить личную поездку в Украину на фоне новостей о том, что она договорилась о прекращении огня в оккупированных РФ Олешках.

2 ноября первая леди США заявила, что в рамках гуманитарной миссии во время перемирия в Олешках было эвакуировано почти 800 человек.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе читайте в материале УП: "Олешки в осаде: город, где едят траву, прячут тела в подвале больницы и ждут эвакуации, которой нет".