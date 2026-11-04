Макрон созывает заседание Совета по нацбезопасности в связи с новыми протестами во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 4 ноября, возглавит заседание Совета по вопросам обороны и национальной безопасности в связи с общенациональными протестами, запланированными на 5 и 7 ноября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон созывает заседание Совета по национальной безопасности с участием главы Генерального директората внутренней безопасности Селин Бертон, начальника Генерального штаба вооруженных сил Фабьена Мандона и руководства Национальной полиции.

Встреча состоится после заседания кабинета министров.

Согласно отчету разведки, с которым ознакомился телеканал BFMTV, на протестах 5 ноября в пределах парижского региона ожидается от 500 000 до 700 000 демонстрантов. Протест должен объединить работников частного и государственного секторов, а также пенсионеров, выступающих за сохранение рабочих мест, повышение зарплат, поддержку государственных услуг и промышленности по призыву профсоюзов.

Согласно отчету, на протестах в четверг может быть достигнут "новый уровень" насилия, в частности, в центрах городов.

Во французском правительстве заявили, что отреагируют на требования протестующих с "вниманием" и "рассудительностью", в частности на вопрос о дополнительном повышении минимальной заработной платы.

"Этот вопрос остается открытым. Мы полностью осознаем выдвигаемые сегодня требования, и правительство стремится ответить на них методично и внимательно", – заявил министр экономики Ролан Лескюр после заседания кабинета министров.

В то же время в правительстве обещают не допустить повторения ситуации с протестами 17 октября, которые переросли в столкновения, насилие и мародерство.

"Мы чрезвычайно бдительны. Не может быть и речи о том, чтобы повторить то, что мы пережили 17 октября", – заявила пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон.

По словам пресс-секретаря, в некоторых городах маршруты демонстраций "будут скорректированы настолько, насколько это необходимо, в рамках, разрешенных законом".

Национальный союз студентов Франции призвал к новым массовым демонстрациям на этой неделе из-за отсутствия реакции правительства на их требования.

В субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других городах Франции прошла третья волна массовых протестов против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Напомним, во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в городе Лиможе сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.