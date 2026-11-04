Ченцов – про звіт про розширення ЄС: те, що в України немає "відкатів", – це вже досягнення

У середу, 4 листопада, Єврокомісія презентувала новий Звіт про розширення, в якому, зокрема, йдеться і про прогрес у переговорах про вступ України.

Про це сказав віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов на EU Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Важливим є прогрес у сфері верховенства права та основоположних прав, вважає Ченцов, особливо з огляду на те, що Україна впроваджує реформи під час війни.

"Головне – у нас немає "відкатів". Хтось скаже, що це небагато, але для країни у війні навіть такий прогрес – це велике досягнення. Зокрема, йдеться про прогрес у таких сферах як цифрова трансформація, освіта, культура, фінанси, вільний рух товарів. Важливим є прогрес у сфері верховенства права та основоположних прав. Ми продовжимо над цим працювати. Також – над кліматом, захистом споживачів тощо. Це – великі сфери для будь-якої країни", – сказав віцепрем’єр з євроінтеграції.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами оцінювання процесу розширення ЄС, чотири держави – Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія – демонструють значний прогрес і активно просуваються до членства.

Нагадаємо, уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.