Ченцов об отчете о расширении ЕС: то, что у Украины нет "откатов", – это уже достижение

В среду, 4 ноября, Еврокомиссия представила новый отчет о расширении, в котором, в частности, речь идет о прогрессе в переговорах о вступлении Украины.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов на EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Важен прогресс в сфере права и основных прав, считает Ченцов, особенно с учетом того, что Украина проводит реформы в условиях войны.

"Главное – у нас нет "откатов". Кто-то скажет, что это немного, но для страны, находящейся в состоянии войны, даже такой прогресс – это большое достижение. В частности, речь идет о прогрессе в таких сферах, как цифровая трансформация, образование, культура, финансы, свободное движение товаров. Важен прогресс в сфере права и основных прав. Мы продолжим над этим работать. Также – над климатом, защитой потребителей и т. д. Это – важные сферы для любой страны", – сказал вице-премьер по евроинтеграции.

Как сообщала "Европейская правда", по результатам оценки процесса расширения ЕС четыре государства – Украина, Молдова, Черногория и Албания – демонстрируют значительный прогресс и активно продвигаются к членству.

Напомним, правительство и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе, чтобы обеспечить в течение нескольких месяцев одобрение законопроектов о верховенстве права и борьбе с коррупцией.