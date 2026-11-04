В Министерстве образования Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которых в английских школах заставляли изучать русский язык, и начали финансирование новой квалификации GCSE (сертификат о среднем образовании) по украинскому языку.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

Министр образования Великобритании Джорджия Гулд извинилась перед детьми из Украины, которые были вынуждены искать убежище в её стране. Она также заявила, что в Великобритании разрабатывают новую программу для изучения украинского языка.

"Так много учеников были вынуждены изучать русский язык. Мне очень жаль, что их поставили в такое положение. Очень важно, чтобы у них был доступ к экзамену GCSE по украинскому языку", – сказала Гулд.

Новая квалификация, которая будет готова в Англии в 2028 году, разрабатывается экзаменационной комиссией и финансируется за счет гранта в размере 340 тысяч фунтов стерлингов (более 407 тысяч евро) от Министерства образования.

В частности, это стало возможным после многолетнего лоббирования со стороны украинского правительства и украинских общественных организаций в интересах более 30 тысяч украинских детей, бежавших в Великобританию.

Министр образования Украины Андрей Бутенко выразил благодарность правительству Великобритании за разработку новой программы.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США заявило, что мигранты из Украины и Судана в настоящее время могут сохранить свой статус временной защиты (TPS) в стране.

А президент Молдовы Майя Санду заявила, что её страна готова принять новый поток беженцев из Украины зимой.