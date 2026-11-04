Стефанчук обещает законодательные решения, чтобы не терять темп евроинтеграции

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ценит высокую оценку усилий Украины на пути к вступлению в ЕС и заявляет о готовности принимать необходимые законодательные решения в интересах процесса вступления в Евросоюз.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанчука, он встретился с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, которая лично передала ему отчет Еврокомиссии по вопросам расширения.

"В этом году документ имеет особое значение. Как подчеркнула госпожа посол, Еврокомиссия отмечает прогресс Украины во всех направлениях оценки и отсутствие отката в реформах. Отдельно она обратила внимание на высокий уровень готовности Украины по 14 направлениям", – написал он.

По словам спикера, важно, что отчет учитывает не только результаты последнего года, но и совокупный прогресс Украины за весь период реформ.

"Это подтверждение того, что наше государство последовательно приближается к европейским стандартам", – считает Стефанчук.

"Высоко ценю такую оценку усилий Украины. За этими результатами стоит большая работа парламента, правительства, государственных институтов и всего украинского общества. Особенно важно, что наши европейские партнеры признают этот прогресс, несмотря на все вызовы войны. Верховная Рада готова и в дальнейшем обеспечивать необходимые законодательные решения, чтобы не сбавлять темп европейской интеграции", – заявил он.

Стефанчук поблагодарил Катарину Матернову и европейских партнеров за последовательную поддержку и помощь на этом пути.

"У нас есть историческое окно возможностей. И наша задача – превратить высокую оценку достигнутого прогресса в следующие конкретные шаги к полноправному членству Украины в Европейском Союзе", – резюмировал он.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

Как сообщалось, повышение Еврокомиссией оценки прогресса Украины на пути в ЕС, особенно в сфере борьбы с коррупцией, произошло не благодаря, а вопреки действиям властей.

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