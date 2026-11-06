Рубио отверг слухи в СМИ о том, что он собирается уйти от Трампа

Госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщения о том, что он планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью газете The New York Times, передает "Европейская правда".

Такое заявление Рубио прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что госсекретарь США якобы рассматривает возможность уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы подготовиться к президентской кампании 2028 года.

"Работать на президента Трампа до конца его срока полномочий – это всегда было моим планом. Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи", – сказал Рубио.

Также он заверил, что "любит свою работу".

"К тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уйти с поста. Я спрашиваю: "С какого именно?" – сказал он.

У Рубио спросили, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году. Он отказался отвечать на этот вопрос.

"Я, буквально, больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать", – добавил он.

Также отметим, что Трамп заявил журналистам в среду, что не рассматривает возможность замены министра обороны Пита Хегсета.

Он сделал заявление после того, как СМИ стало известно, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.