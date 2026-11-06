США до сих пор не предоставили Украине подробностей о распределении $400 млн военной помощи

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что Киев до сих пор не получил от США информации о том, на какие нужды Пентагон направит 400 млн долларов, предусмотренных для Украины в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Его слова передает Суспільне, пишет "Европейская правда".

Сеник заявил, что Украина повторно пыталась выяснить ситуацию у американских представителей в Висбадене и в Минобороны США, однако ответа не получила.

"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО – в частности, от NSATU в Висбадене – относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о том, что происходит", – поделился временный поверенный.

По его словам, Украина ожидает от США информации о распределении средств и перечне контрактов.

Сеник отметил, что финансирование может покрыть ряд критически важных потребностей украинской армии, в частности закупку боеприпасов, материально-техническое обеспечение и поддержку эксплуатации истребителей F-16.

"Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно", – добавил он.

Напомним, 30 сентября Пентагон заключил контракты на почти все $400 млн помощи, выделенных Конгрессом для Украины, – за день до окончания финансового года.

В прошлом месяце США угрожали приостановить поставки в рамках программы PURL в ответ на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Эта угроза не была реализована, и программа продолжила действовать, отметили источники.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хегсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.