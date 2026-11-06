В Шотландии во время Ночи костров произошли беспорядки: есть арестованные

В шотландском Глазго арестовали нескольких человек после беспорядков во время празднования Ночи костров (Bonfire Night); в нескольких районах страны неизвестные запускали фейерверки в сторону полиции, медиков и пожарных, а один из полицейских автомобилей подожгли.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, для обеспечения правопорядка полиция Шотландии развернула масштабную операцию под названием Amberlight, задействовав наибольшее количество правоохранителей со времени визита президента США Дональда Трампа в Шотландию в 2025 году. К операции также привлекли полицейских из Англии и Уэльса.

В шотландском Глазго арестовали семь человек после беспорядков во время празднования.

Фото: The Guardian

Один из самых серьезных инцидентов произошел на Гринсайд-стрит. Полицейские и бригада скорой помощи прибыли туда после сообщения о раненом мужчине, однако сами стали мишенями для фейерверков.

В результате нападения полицейский автомобиль загорелся и получил серьезные повреждения, а один из сотрудников скорой помощи получил легкие ранения.

На место прибыли специализированные подразделения полиции, один мужчина был арестован. В настоящее время расследование инцидента продолжается

Вечером 5 ноября с 17:30 до 23:30 шотландская пожарно-спасательная служба получила более 800 вызовов, связанных с фейерверками и кострами.

Отметим, что ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров – это традиционное ежегодное празднование в Великобритании вечером 5 ноября. В эту ночь, пятую после Хэллоуина, отмечается провал Порохового заговора, когда группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать британский Парламент в Лондоне.

Сообщалось, что по всей Ирландии пройдут митинги работников государственного сектора в четверг, 12 ноября, – именно в это время Дублин будет принимать саммит лидеров европейских государств.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Дублине в течение четырёх дней ожидаются значительные перебои в работе городского транспорта, поскольку в рамках председательства Ирландии в ЕС в городе пройдёт крупный саммит.

Также ирландская полиция считает, что вероятность терактов на двух крупных европейских саммитах, которые состоятся в Дублине в следующем месяце, "достаточно высока".