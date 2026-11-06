В Эстонию прибыла новая ротация военнослужащих США

Пресс-секретарь посольства США в Эстонии Келли Лонг сообщила, что новая ротация американских военнослужащих прибыла в страну и уже находится там более недели.

Об этом она сообщила в комментарии ERR, пишет "Европейская правда".

Лонг отметила, что официальная церемония, знаменующая начало миссии подразделения, в ходе которой подразделение поднимет свой флаг, чтобы отметить официальное начало своего присутствия в странах Балтии, состоится позднее в этом месяце в Литве.

"Мы подтверждаем присутствие в Эстонии подразделения "Апач" 5-й эскадрильи 4-го кавалерийского полка армии США в рамках запланированной девятимесячной ротации", – сказала она.

Министр обороны Мартин Херем отметил, что передовая группа американского подразделения и его техника уже находятся в Эстонии более недели.

Предыдущее американское подразделение покинуло Эстонию летом, и на тот момент еще не было известно, когда именно прибудет следующая ротация.

Накануне литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс сообщил, что в стране ожидают прибытия нескольких десятков американских военнослужащих, которые в настоящее время дислоцируются в Польше.

Также отметим, что в начале сентября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

17 сентября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

В конце сентября сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что США окончательно утвердят планы по созданию постоянной военной базы в Польше, и, если это произойдет, она получит название "Форт Трамп" (Fort Trump).