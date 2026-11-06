На морском побережье Болгарии обезвредили дрон, вероятно, российскую "Герберу-2"
Новости — Пятница, 6 ноября 2026, 15:37 —
Военно-морские силы Болгарии обезвредили дрон, который вынесло на берег Черного моря вблизи города Шабла.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление болгарского Министерства обороны.
В пятницу около 10:00 от оперативного дежурного Министерства внутренних дел поступило сообщение о найденном беспилотнике вблизи мыса Шабла.
На место выехало подразделение по ликвидации и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций с Военно-морской базы Варны. Специализированная группа установила, что беспилотник, вероятно, упал в море, а впоследствии его вынесло на берег.
На его корпусе не было надписей, он также не содержал взрывчатых веществ. Объект классифицировали как российский дрон "Гербера-2".
Беспилотник уничтожили на месте со строгим соблюдением всех мер безопасности.
Напомним, в последние недели у болгарского побережья в Чёрном море участились случаи атак дронов на гражданские суда. 28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.
Министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние атаки на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации по вопросам безопасности судоходства.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых атак на торговые суда, в частности в Чёрном море. А в Хорватии добиваются объявления части Чёрного моря зоной боевых действий.