На морском побережье Болгарии обезвредили дрон, вероятно, российскую "Герберу-2"

Военно-морские силы Болгарии обезвредили дрон, который вынесло на берег Черного моря вблизи города Шабла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление болгарского Министерства обороны.

В пятницу около 10:00 от оперативного дежурного Министерства внутренних дел поступило сообщение о найденном беспилотнике вблизи мыса Шабла.

На место выехало подразделение по ликвидации и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций с Военно-морской базы Варны. Специализированная группа установила, что беспилотник, вероятно, упал в море, а впоследствии его вынесло на берег.

Фото: Министерство обороны Болгарии

На его корпусе не было надписей, он также не содержал взрывчатых веществ. Объект классифицировали как российский дрон "Гербера-2".

Беспилотник уничтожили на месте со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, в последние недели у болгарского побережья в Чёрном море участились случаи атак дронов на гражданские суда. 28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.

Министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние атаки на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации по вопросам безопасности судоходства.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых атак на торговые суда, в частности в Чёрном море. А в Хорватии добиваются объявления части Чёрного моря зоной боевых действий.