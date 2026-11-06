Трамп уволил главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

Президент Дональд Трамп в пятницу во второй половине дня сообщил, что глава администрации Сьюзи Уайлз покидает свой пост, а её место займет заместитель главы администрации Стивен Миллер.

Об этом говорится в посте Трампа в Truth Social, передаёт "Европейская правда".

В посте он отметил, что Уайлз "проделала отличную работу" и перейдет в его политический штаб.

"Я хочу поблагодарить её за работу на посту главы администрации – она прекрасно справилась со своими обязанностями!" – сказал Трамп.

Миллер приступит к работе на новой должности с понедельника.

СМИ ранее сообщали, что госсекретарь США якобы рассматривает возможность уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы подготовиться к президентской кампании 2028 года.

Рубио опроверг эти сообщения.

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