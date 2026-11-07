Британія вивела на орбіту новий військовий супутник

Велика Британія отримала "нову пару очей" у космосі після виведення на орбіту нового військового супутника.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Titania – другий супутник, що вступив у дію після запуску Tyche у 2024 році; заплановано запуск ще двох.

Міністр оборони Вес Стрітінг зазначив, що завдяки цим супутникам британські збройні сили "зможуть раніше виявляти загрози, що зробить Велику Британію безпечнішою".

Titania, розміром приблизно з пральну машину та вагою близько 100 кг, рухається зі швидкістю 27 000 км/год і обертається навколо Землі кожні 90 хвилин. Її запустили минулого місяця на ракеті Space X з Каліфорнії.

Управління супутниками здійснюватиме Космічне командування Великої Британії, штаб-квартира якого розташована в базі Королівських ВПС у Хай-Вайкомбі.

Окрім спостереження за Землею, Міністерство оборони також випробовує мережу датчиків для моніторингу космосу з трьох об’єктів по всьому світу – проект, який отримав назву Inaros.

"Здатність спостерігати за Землею з космосу має вирішальне значення як для національної стійкості, так і для військової переваги", – заявив головний маршал авіації Гарв Сміт, начальник штабу ВПС.

"Це продемонструють супутники Tyche та Titania, а також Juno й Oberon у найближчі роки", – додав він.

"Ми будемо стежити за цими життєво важливими супутниками, використовуючи найсучасніші технології по всьому світу, зокрема наші датчики Inaros, щоб гарантувати, що наші Збройні сили зможуть воювати й перемагати, де б вони не знаходилися", – заявив Сміт.

Супутник Titania було спроєктовано та побудовано в Гемпширі в рамках партнерства між Лабораторією оборонних наук і технологій (Dstl) та компанією BAE Systems.

Міністр оборони наголосив, що Titania та Inaros – це "британські розробки та британського виробництва", які "підкріплені інвестиціями у космічні можливості на суму понад 3 млрд фунтів стерлінгів".

Стрітінг зазначив, що ці проєкти означають "висококваліфіковані робочі місця по всій Британії, міцнішу промислову базу та більш безпечне Сполучене Королівство".

Нещодавно стало відомо, що сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".